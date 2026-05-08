タイの音楽アワード「TOTY MUSIC AWARDS 2026」で「RECORD OF THE YEAR」を受賞したインディーソウルバンド・Supergoodsが5月8日より来日ツアーを行う。東京公演は、5月14日（木）に下北沢・CREAMで開催される「LAB Party with Music Lane Festival Night in Tokyo vol.1」にメインアクトとして出演。共演アーティストとしてTPSOUND（Beat Live Set）、onoue+ryunosuke（aldo van eyck）、THINGS、Wang One、田上碧らが出演。またD