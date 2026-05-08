オーストラリアのブリスベンを拠点とする4人組エレクトロポップバンド、ザ・ジャングル・ジャイアンツが、ニューアルバム『Experiencing Feelings Of Joy』をリリースした。2021年、評論家から絶賛されオーストラリアで1位を獲得したアルバム『Love Sings』に続く本作『Experiencing Feelings Of Joy』は、リスナーを美しくユーフォリックな高揚感に満ちた旅へと誘い、また同時にフロントマンのサム・ヘイルズがこれまで手掛けた中