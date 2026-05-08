お笑いトリオ「パンサー」の尾形貴弘（49＝写真）がGW中に、登録者数220万人超えのYouTuber、カノックスター（29）の動画に出演。「嫌いな芸人の方いますか？」と話を振られた尾形は、「1人だけいるのよ」「これを言っておいしくなるのも嫌なぐらいなんよ」などと、ピー音をかぶせて実名を明かした。さらに「俺が見た芸人というか、人間の中で一番やばい人間だと思う。俺は大嫌い」などと畳みかけていた。【もっと読む】パンサー