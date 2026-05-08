4月4日に「青山学院大女子駅伝チーム」の発足会見をやらせていただきました。第1期生の芦田和佳（立命館宇治高出身）、池野絵莉（須磨学園高出身）も男子選手と一緒に練習を重ねています。「青学大駅伝チーム公式アプリ」（青学駅伝アプリで検索！）に2人の自己紹介動画も載っています。応援をよろしくお願いします。前回に続いて「女子長距離界について思うこと」を語らせてもらいます──。【前回を読む】我が青学大に女子駅伝