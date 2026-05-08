日本時間午後９時半に４月の米雇用統計が発表される。失業率の大方の予想が４．３％、非農業部門雇用者数の大方の予想が６万５０００人増となっており、失業率が前月の４．３％から変わらず、非農業部門雇用者数の伸びが前月の１７万８０００人増から鈍化するとみられている。６日に４月のＡＤＰ雇用統計が発表されており、民間雇用者数は予想を下回っていた。４月の米雇用統計も予想より悪い結果になれば、ドルが売られる可能性