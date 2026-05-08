◆女子プロゴルフツアー今季メジャー初戦報知新聞社後援ワールドレディスサロンパスカップ第２日（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝６７１８ヤード、パー７２）元世界ランク１位で日米通算２４勝の宮里藍さん（４０）が来場し「久光製薬プレゼンツ記念撮影会」で、抽選で当選した３５人のファンと笑顔で交流した。スタッフの「サロンパス！」のかけ声で記念撮影に応じた宮里さんは、一人ひとりに「ありがとうございます」と感謝し、