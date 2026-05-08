優しくて美人で完璧ーー。夫の期待に応えるために、つわりで辛くても“完璧”であり続けようとする妻。その結果、どんどん弱さを見せられなくなっていって…!?>>【まんが】私たち…仮面夫婦です(ウーマンエキサイト編集部)