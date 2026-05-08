お笑いトリオ「パンサー」の向井慧（40）が、7日放送の日本テレビ系「出川・伊沢のニッポンYABAデータ」（後10・00）に出演。近い未来のラジオ番組について語った。同番組では、AIの進化に対して7割の人が不安を感じているとの調査結果を紹介。東大出身のタレントでクイズプレーヤー・伊沢拓司は「より喫緊のテーマとしては、“我々のお仕事はどうなっちゃうの？”がやっぱり気になる」と話を進めた。すると自身のラジオ番組