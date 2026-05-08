昨季MVPのソフトバンクのリバン・モイネロ投手（30）が8日、みずほペイペイドームでライブBPに登板した。次回は12〜14日にタマスタ筑後で行われる3軍戦で実戦登板する予定だという。小久保監督は「そう遠くないうちに1軍で投げられるんじゃないか」と話した。あくまでも急ピッチでの復帰はなく、複数回のファームでの登板を経て1軍マウンドに立つ見込みだ。