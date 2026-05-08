ロックバンドSOPHIAのボーカルで俳優の松岡充（54）が主演を務めるミュージカル「SHOWMAN〜4番目の影武者〜」（9月1日〜13日、東京・新国立劇場小劇場）が上演されることが8日、発表された。同作は第7回韓国ミュージカルアワーズにおいて大賞・脚本賞・主演男優賞の三冠を受賞し、音楽賞にもノミネートされた話題作。独裁者の“4番目の影武者”として生きた過去を持つ老人ネブラと、過去の傷を抱えながら生きる若い女性スアの交流