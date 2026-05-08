SEVENTEENの弟分で韓国の6人組ボーイグループ「TWS（トゥアス）」が8日、千葉・幕張メッセで開催されている「KCON JAPAN 2026」のアーティストステージでパフォーマンスを行った。「はじめまして」「OVERDRIVE」や、最新ミニアルバムのタイトル曲「You，You」など全8曲をパフォーマンス。客席を降りてファンと近い距離で交流し、ステージでもファンとコミュニケーションをとり続けるなど、さわやかなステージを展開し、平日昼か