3x3女子の上野原サンライズが、4月25日と26日に行われた3x3.EXE PREMIER女子開幕戦ROUND1で優勝を果たし、幸先の良いスタートを記事のきった。 大会を通じて上野原サンライズは、粘り強い守備と連動した攻撃で安定した試合運びを見せた。予選リーグから集中力の高いプレーを続け見事優勝。 選手たちは球際での強さや素早い切り替えを発揮し、チームワークの良さが随所に見られた。守