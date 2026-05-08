午後３時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は６８４、値下がり銘柄数は８３８、変わらずは４４銘柄だった。業種別では３３業種中８業種が上昇。値上がり上位に金属製品、サービス、その他製品、電気機器など。値下がりで目立つのは銀行、証券・商品、海運など。 出所：MINKABU PRESS