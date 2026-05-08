Canon EOS公式のInstagramアカウントで、未発表製品の告知と見られるストーリーズが公開されている。 動画内の男性はカメラのファインダーを覗かず、そのカメラの前面には動画記録中を示すタリーランプと思われる赤い照明が。ただしカメラのボディラインはCinema EOS系列というより、スチル系のEOSに近いように見える。 ズームアップとともに、画面下には斜めに走る赤い切れ込みが2つ入る。