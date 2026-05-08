知らなかった…ふせんを使った、便利すぎる裏技って？▶【写真付きで解説】メモ以外に使える大判ふせんの便利技って？ノートにメモを追加するときに便利な、大判タイプのふせん。メモを取る以外にも便利な裏技があることはご存知でしょうか。今回はSNSで数多く投稿されている大判ふせんのライフハックを４つご紹介します。ぜひ普段の生活で取り入れてみてください。■ペラペラしない！丸まらないふせんのめくり方手前からめく