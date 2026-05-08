ちょっと信じられない。いや、今の山田康太なら、さもありなん、か。直近の15節・栃木Ｃ戦もフル出場した。今季の百年構想リーグで、横浜FCの背番号７はチームでダントツのプレータイムを記録している。1342分。開幕からここまでの15試合で唯一、すべてのゲームに先発出場。途中交代（82分）は３節・栃木Ｃ戦のみ。４月下旬からの連戦でもスタメンに名を連ね、ピッチ上でタイムアップの笛を聞いている。「GPSのデータでも、連