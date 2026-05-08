空港施設 [東証Ｓ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比53.9％増の71.2億円に拡大したが、27年3月期は前期比31.2％減の49億円に落ち込む見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を37円→42円(前の期は21円)に増額し、今期も42円を継続する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.1倍の19.8億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の8.7％→14