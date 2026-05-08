ＡＩＡＩグループ [東証Ｇ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.0％増の9.3億円になり、27年3月期も前期比7.2％増の10億円に伸びを見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比40.0％減の3億円に落ち込んだが、売上営業利益率は前年同期の7.7％→10.2％に改善した。 株探ニュ}