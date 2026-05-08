河西工業 [東証Ｓ] が5月8日後場(15:00)に業績修正を発表。26年3月期の連結経常損益を従来予想の25億円の黒字→53億円の黒字(前の期は12.8億円の赤字)に2.1倍上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益も従来予想の36.7億円→64.7億円(前年同期は21.5億円)に76.2％増額し、増益率が70.7％増→3.0倍に拡大する計算になる。 株探ニュース 会