エーアンドエーマテリアル [東証Ｓ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比14.4％減の16.1億円になったが、27年3月期は前期比23.9％増の20億円に拡大する見通しとなった。5期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比10円増の70円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比1.8％減の6.7億円となり、売上営業利益率は前