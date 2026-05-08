サン・ライフホールディング [東証Ｓ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.8％減の12.7億円になったが、27年3月期は前期比3.8％増の13.2億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、前期の年間配当を33円→34円(前の期は33円)に増額し、今期も前期比1円増の35円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比35.1％減の