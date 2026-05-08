安田倉庫 [東証Ｐ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比17.0％増の58.2億円に伸びたが、27年3月期は前期比10.7％減の52億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を68円→70円(前の期は35円)に増額し、今期も前期比4円増の74円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比0.5％増の16.5億円となったが、売上営業利益率は前年同期の