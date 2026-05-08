福田組 [東証Ｐ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結経常利益は前年同期比26.7％増の30億円に伸び、通期計画の78億円に対する進捗率は38.5％となり、5年平均の34.1％とほぼ同水準だった。 同時に、6月30日割当の1→2の株式分割に伴い、年間配当を従来計画の260円→130円(株式分割前換算では260円)に修正したが、実質配当は変わらない。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業