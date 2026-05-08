岡山県貨物運送 [東証Ｓ] が5月8日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比39.8％増の16.9億円に拡大したが、27年3月期は前期比17.3％減の14億円に減る見通しとなった。 同時に、前期の年間配当を70円→80円(前の期は70円)に増額し、今期は前期比10円減の70円に減配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比2.7倍の4.1億円に急拡大し、売上営業利益率は前年