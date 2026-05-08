中国・湖南省瀏陽市の花火工場で発生した爆発による死者が37人に増加した。国営の新華社が伝えた。記事によると、4日午後4時43分ごろに起きたこの爆発について、5日の時点では死者21人、負傷者61人と伝えられていたが、8日正午の時点では死者が37人に増加した。このほか、負傷者51人、行方不明者1人となっている。負傷者のうち5人は重傷だというが、今のところ命にかかわる容体ではないという。公安当局は関係者8人を呼び出し、事