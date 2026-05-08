NBA・ウェスタンカンファレンスプレーオフ2回戦 サンダー125-107レイカーズ(日本時間8日、ペイコム・センター)八村塁選手が所属するレイカーズは、プレーオフ2回戦の第2戦に臨み、サンダーに18点差で大敗。第1戦に続き連敗となりました。4勝で勝ち上がりのプレーオフ。ウェスタンカンファレンス4位のレイカーズは1回戦で同5位のロケッツに勝利し、2回戦で同1位の強豪サンダーと対戦しています。八村選手は前戦に引き続き先発出場