プロ野球・巨人は8日、長嶋茂雄終身名誉監督の一周忌にあたる6月3日のオリックス戦を「FOR3VER 6.3〜長嶋茂雄〜」として開催することを発表しました。長嶋さんは「ミスタープロ野球」として活躍した国民的スーパースター。2025年の6月3日に89歳で亡くなり、8月には追悼試合が行われていました。当日は巨人軍の監督・コーチ・選手が左袖に「FOR3VER」のロゴワッペンが付いたユニホームを着用して試合に臨み、試合前練習ではこの日限