Image: Cooler Master レイアウトも自由に決めちゃえ。ファッションにしても、アクティビティにしても、自分らしいスタイルの追求って楽しいですよね。そんなパーソナライズなワクワク感を持つライバー／クリエイター向けコントローラ「MasterHUB」がこちら。Cooler Masterらしいクールさがありますね。 Image: Cooler Master