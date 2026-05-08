「ヒーロー」「愛のかげり」などのヒット曲で知られる英国人女性シンガーのボニー・タイラー（７４）が、７日に容体が悪化したためポルトガルで「人工昏睡状態」に置かれているという。ポルトガルの有力日刊紙「コレイオ・ダ・マニャ」が８日、報じた。伝説的なウェールズ人歌手のタイラーは、先月末に腸穿孔のためポルトガルのファロ病院に緊急搬送され、その後アルガルヴェ地方で緊急腸手術を受けた。タイラーの容体は７日まで