スペイン１部レアル・マドリードのフランス代表ＦＷキリアン・エムバペの退団を求めるオンライン署名が３０００万を超えたという。スペイン紙「マルカ」はサッカー情報サイト「ワン・フットボール」の公式Ｘ（旧ツイッター）にアップされた署名情報を元に「フロレンティーノ・ペレス会長を窮地に追い込む、驚異的な数字である」と指摘した。その上で「現実として、キリアンがピッチにいるとチームはうまく機能しない。数字は