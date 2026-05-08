不可解な国４月中旬、１泊２日の韓国旅行に行った。今回の目的は、自分の目で北朝鮮を見ること。一昨年、北朝鮮を臨む韓国の展望台に、「スターバックス」がオープンした。北朝鮮までたった1.5kmしか離れていない、もし道があったら徒歩20分の距離だ。ニュースで知ってから、いつか行ってみたいと思っていた。私にとって北朝鮮は、子どもの頃から不可解な存在だった。なぜ、日本人を拉致して還してくれないのか。なぜ、ミサイルを