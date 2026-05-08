ジーコ氏が中村俊輔氏のコーチ就任を祝福した元日本代表監督で鹿島アントラーズのクラブアドバイザーを務めるジーコ氏が5月8日、鹿嶋市内にあるクラブハウスで取材に応じた。北中米ワールドカップを6月に控えるなか、かつての教え子でもある中村俊輔コーチについて「おめでとうと伝えたい」と祝福した。かつて“ジーコジャパン”の一員として活躍した中村コーチ。4月16日に森保ジャパンへの入閣が発表されると、ジーコ氏は「ま