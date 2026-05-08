中国の研究者らが、既存のものより10倍長持ちするという「水系電池」を開発しました。An aqueous battery using an electrolyte with a pH of 7 and suitable for direct environmental discard | Nature Communicationshttps://www.nature.com/articles/s41467-026-69384-2New water battery could last until the 24th century - and it can be safely discarded in the environment | Live Sciencehttps://www.livescience.com/