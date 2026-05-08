お笑いコンビ『カベポスター』の永見大吾さんが5月8日、自身の公式Xを更新。「裏アカにてご報告があります」と投稿。自身が運営する「鈴原動物園」という裏アカウントで、結婚したことを報告しました。 【写真を見る】【 カベポスター・永見大吾】裏アカで結婚を報告「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」永見さんは、「日頃より鈴原動物園を楽しみにしてくださっている方々へ」「私は、吉本興業所属のカ