「女子ゴルフ・ワールド・サロンパス・カップ・第２日」（８日、茨城ＧＣ西Ｃ＝パー７２）１オーバー、１８位から出た、通算５０勝を誇るレジェンド・不動裕理（４９）＝フリー＝がこの日は２バーディー、４ボギーの７４で回り、通算３オーバーでホールアウトした。この時点で２０位台の順位を守り、午後スタート組次第ではあるが、予選突破はほぼ確実なものとなった。スタートホールとなった１番ではティーショットがバン