現役市議会議員のいずみがしんじに対し、「恋の病を治せるのは私しかいない」と渾身の告白を行った。【映像】石丸伸二の告白の答え5月7日（木）夜10時より放送のオリジナル恋愛番組『恋愛病院』が放送された。『恋愛病院』は、仕事に夢中になるがあまり、恋を忘れた大人たちが本気で恋と向き合う恋愛番組。政治・経済・カルチャーなど各分野の第一線で活躍してきた男女10名が、2泊3日の共同生活を通して、これまで置き去りにし