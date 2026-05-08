悪質な不正転売が問題となるなかフリマ大手のメルカリは、マクドナルドで販売予定の人気キャラクター「ちいかわ」のおもちゃの出品を禁止すると発表しました。来週15日からマクドナルドで販売されるハッピーセット「ちいかわ」のおもちゃについて、メルカリは安全な取引環境が確保される6月中旬までの間、出品を禁止すると発表しました。「ちいかわ」や「ポケモン」など人気キャラクターのハッピーセットをめぐっては、転売目的と