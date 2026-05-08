元日本テレビアナウンサーで皇室ジャーナリストとして活躍した、久能靖さんが今月2日、老衰のため亡くなったことが8日、分かった。90歳だった。久能さんは東京大学文学部を卒業後、日本テレビに入社。1972年のあさま山荘事件では強行突入の日に9時間生中継を行った。また、昭和天皇崩御に際しては、特別番組でキャスターを務めた。90年にフリーとなってからも、同局「午後は○○おもいッきりテレビ」内のニュースコーナー「情報特