ベリベリと押入れの戸を破壊して穴から出てきたわんこ。まるで卵からかえったヒヨコのよう…！？衝撃的な光景が話題を呼び、投稿には「産まれたて感あり過ぎるｗｗ」「可愛いから許しちゃう」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：押入れの戸を破壊した犬→『うそでしょー』と思っていたら、穴から…『怒るに怒れない光景』】 ベリベリ！押入れの戸を破壊して出てきたのは…？ TikTokアカウント