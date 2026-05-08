とんでもない『般若顔』を見せたコーギーの姿が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で1万5000回再生を突破し、「顔に出過ぎｗｗ」「メンチの切り方がプロで草」「迫力がすごくて笑ってしまいました」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：訳あって『犬にハウスをさせた』結果→柵越しにブチギレてしまい…怖すぎる『衝撃の表情』】 ケージ越しの般若顔を披露！？