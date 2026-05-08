上越市の医薬品や健康食品の販売会社「ホシ薬品プラス」が8日、事業停止、自己破産申請の準備に入ったことがわかりました。民間の信用調査会社「帝国データバンク」上越支店によりますと4月30日付けで事業を停止し事後処理を弁護士に一任、自己破産申請の準備に入ったということです。同社は1961年6月創業で1976年3月に法人改組された医薬品配置販売、健康食品販売事業者で一般家庭や事業所向けに新潟県内を主な営業エリアと