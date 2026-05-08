CJ ENMが主催する、世界最大級のK-カルチャーフェスティバル「KCON JAPAN 2026」が、5月8日（金）から10日（日）までの3日間、千葉県・幕張メッセで開催される。3日間の夜を彩るハイライト「M COUNTDOWN STAGE」では、KCON史上初となるグローバルアンバサダー、SUNG HAN BIN（ソン・ハンビン）によるオープニングステージを皮切りに、各日程のヘッドライナー公演、PRESHOW、コラボユニット、カバーステージ、そしてファン参加型の