今年1月、大問題に発展したのがモロッコVSセネガルのアフリカ・ネイションズカップ決勝だ。試合は延長戦の末にセネガルが1-0で勝利したが、このゲームでは試合終盤に主審の判定に不満を爆発させたセネガル選手陣が試合中にロッカールームへ引き上げる前代未聞のトラブルがあり、しばしの中断期間を経て試合が再開されることになった。この行動が問題視され、決勝から2ヶ月が経過した3月にアフリカサッカー連盟はセネガルの優勝を取