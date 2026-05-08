スペイン代表は2026W杯で優勝候補の一角に挙げられるが、盤石とまでは言えない。最も期待されているFWラミン・ヤマルが怪我のアクシデントを抱えており、万全の状態が整うか不透明だ。また、若手の多さからリーダーシップの問題も気がかりだ。バロンドールも受賞したマンチェスター・シティMFロドリ、クラブで多くのタイトルを手にしてきたレアル・マドリードDFダニエル・カルバハルは経験豊富だが、両者もコンディションには不安