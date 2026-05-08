チャンピオンズリーグこそ悔しい結果になったが、国内では圧倒的な力でブンデスリーガ制覇を決めたバイエルン。その中でもFWマイケル・オリーセは本格的にブレイクすることになり、今季ここまでリーグ戦で14ゴール20アシストを記録している。データサイト『Opta』によると、ウイングの選手がブンデスリーガで34ゴールに直接関与するのは、2004-05シーズンのデータ収集以降では最多タイの数字だという。そのもう1人は誰なのか。これ