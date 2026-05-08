クラブと代表の戦いは別物だが、2026W杯グループステージ初戦で日本代表と戦うオランダ代表には不安要素がある。オランダ『Het Aigemeen Dagblad』は、今季クラブで優勝争いに絡んでいる選手が少ないことを気にかけている。昨季ならばリヴァプールでDFフィルジル・ファン・ダイク、MFライアン・グラフェンベルフが、バルセロナではMFフレンキー・デ・ヨング、インテルではDFデンゼル・ダンフリースとステファン・デ・フライがタイ