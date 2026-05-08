マイケル・キャリックを指揮官に迎え、一気にペースを上げてチャンピオンズリーグ出場権獲得に成功したマンチェスター・ユナイテッド。このままキャリックがマンUの正式な指揮官となれば来季がますます楽しみになってくるが、クラブOBの元デンマーク代表GKピーター・シュマイケルと元イングランド代表MFニッキー・バットが嘆くのがナポリにレンタル移籍させたFWラスムス・ホイルンドのことだ。キャリック体制ではMFコビー・メイヌ