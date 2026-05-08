見事な組織力を武器にバイエルンを撃破し、2シーズン連続のチャンピオンズリーグ決勝進出を決めたパリ・サンジェルマン。かつてのパリは豊富な資金力で揃えたタレント力で真っ向勝負といった印象もあったが、ルイス・エンリケ率いるパリは個々のタレント力を活かしつつも組織力で勝負している。ズラタン・イブラヒモビッチやアンヘル・ディ・マリア、エディンソン・カバーニなど2010年代よりパリでは多くのスターがプレイしてきた