B'zの松本孝弘率いるロックバンド TMG（Tak Matsumoto Group）が、今秋に新作のリリースおよびツアー『TMG LIVE 2026 “SAYONARA”』を開催することを発表した。 （関連：INABA / SALASとTMG、再始動で注目集める“独自のサウンド”B'zとは異なる稲葉浩志＆松本孝弘の表現力） TMGが今回掲げるキーワードは、“SAYONARA”。本ツアーでは、10月5日のZepp Haneda (TOKYO)公演を皮切りに、10月