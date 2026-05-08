非常に惜しい戦いではあったが、アトレティコ・マドリードはチャンピオンズリーグ準決勝でアーセナルに敗北。今季終盤はリーグ戦で大胆ローテーションをおこなってまでCLに備えてきたが、決勝には進めなかった。CL準決勝まで進んだだけでも凄いことだが、そう単純な話でもないだろう。アトレティコは昨夏にMFアレックス・バエナ（4200万ユーロ）、DFダビド・ハンツコ（2600万ユーロ）、MFジョニー・カルドーソ（2400万ユーロ）、FW